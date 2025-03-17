Центробанк выступил за использование биометрии при онлайн-выдаче микрозаймов

«Известия»: в ЦБ поддержали введение биометрии при выдаче микрозаймов онлайн

В Центробанке поддерживают расширение Единой биометрической системы на микрозаймы. Об этом заявил «Известиям» заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

В целом власти планируют обязать россиян проходить идентификацию по биометрии для оформления микрозаймов онлайн. Соответствующий пункт входит в законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который рассмотрят в Госдуме 18 марта.

«Этот процесс позволяет лучше идентифицировать личность. Однако большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом», — отметил Гузнов.

Недавно операционный директор сервиса «Кредитный помощник» Дмитрий Михайлов заявил, что в случае доступа к аккаунту госуслуг жертвы, мошенники все равно смогут оформлять кредиты от лица пострадавшего, поскольку доступ к биометрии они также получат. Он посоветовал время от времени перепроверять кредитную историю на «Госуслугах».

Ранее россиянам объяснили, как будет работать биометрия на маркетплейсах.