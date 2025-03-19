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Мошенники для обмана россиян начали использовать новую схему с атаками БПЛА

Депутат Немкин: мошенники начали обманывать россиян по схеме, связанной с БПЛА
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Depositphotos

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана россиян. Они адаптируют их под текущие события и страхи людей, включая атаки дронов, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Использование темы дроновых атак и утечки данных в недружественные страны — прием, который помогает злоумышленникам усилить панику жертвы и повысить вероятность выполнения их инструкций», — пояснил депутат.

Преступники чаще всего выбирают пожилых людей, которые менее осведомлены об их методах. При этом они основываются на чувстве срочности — это классический прием мошенников, который заставляет жертву действовать импульсивно, не тратя времени на то, чтобы посоветоваться со специалистами или с родственниками.

Россиянам часто поступают запросы на перевод средств на якобы безопасные счета под различными предлогами — это должно сразу насторожить, подчеркнул Немкин. Он напомнил, что ни одна госструктура или официальное ведомство не будет требовать о подобных переводах по телефону или через курьеров.

Все звонки с просьбой о предоставлении личных данных или денежных переводов — это почти всегда попытка преступников обмануть человека и украсть у него деньги, подчеркнул депутат. Он призвал при малейших подозрениях завершать разговор и перезванивать в соответствующую структуру напрямую.

Напомним, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отмечал, что самый главный способ защиты от мошенников — это скептицизм и недоверие. Чтобы отличить настоящее объявление от фальшивого и не стать жертвой преступников, важно включать внутреннего скептика и никогда не доверять незнакомцам, подчеркивал он.

Ранее украинские аферисты по новой схеме обманули российскую пенсионерку почти на 1,5 млн рублей.

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