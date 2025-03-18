Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин до поздней ночи обсуждал экономику с Орешкиным

Путин заявил, что до 3 часов ночи обсуждал с Орешкиным ситуацию в экономике
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что до трех часов ночи обсуждал ситуацию в экономике с заместителем главы своей администрации Максимом Орешкиным. Видеотрансляция выступления ведется на сайте  Российского союза промышленников и предпринимателей  (РСПП).

В ходе заседания съезда РСПП Путин сказал, что сейчас нужно действовать очень-очень аккуратно в вопросе «охлаждения» экономики. При этом глава государства предложил не поднимать дискуссию о рисках «переохлаждения», поскольку иначе встреча может затянуться до ночи.

Путин подчеркнул, что вместе с Орешкиным обсуждал эту тему практически до утра. Президент при этом выразил надежду, что все-таки удастся «пойти по тому пути аккуратно и добиться необходимого результата».

В феврале Путин в шутку назвал Орешкина «фокусником».

На выставке Форума будущих технологий генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев показал главе государства биофабрикатор для выращивания тканей организма. Он отметил, что проект реализуется энтузиастами на средства госкорпорации, которая пока не просит финансовой поддержки на это.

Лихачев подчеркнул, что с вопросом подготовки форума на следующий год следует обратиться к Орешкину, который «помогает, даже без денег». В ответ на это Путин назвал замглавы администрации «фокусником».

Ранее Путин рассказал о взаимодействии правительства с бизнесом в решении проблем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами