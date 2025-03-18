В России заявили о готовности работать с США в космической сфере

Россия готова обсуждать с США идею совместной работы в космосе. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

15 марта Дмитриев заявлял, что России и США стоит отправить совместную миссию на Марс в 2029 году. Он отметил, что в 2025 году пройдет пятидесятая годовщина первого международного полета в космос в рамках миссии СССР и США «Союз» — «Апполон».

Таким образом Дмитриев оценил пост бизнесмена и гендиректора SpaceX Илона Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. И в том случае, если полеты пройдут хорошо, то не позднее 2029 года на планету могут отправить корабль с людьми.

Ранее застрявшие на МКС астронавты NASA вылетели на Землю.