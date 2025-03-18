Силуанов предложил бизнесу альтернативу повышению зарплат

Министр финансов России Антон Силуанов призвал бизнес подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения им зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что последнее время часто принимались решения о повышении зарплат, что тоже является инфляционным инструментом, который влияет на размер прибыли.

Использование ПДС — важная возможность для сотрудников компаний и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в бизнес.

Силуанов считает, что участие компаний в программе долгосрочных сбережений повысит ее привлекательность для работников, а бизнесу поможет решить кадровые проблемы.

До этого глава департамента финансовой политики министерства финансов Алексей Яковлев заявил, что объем привлеченных денег в программу долгосрочных сбережений вырастет до 750 млрд рублей по итогам 2025 года.

По данным ведомства, по итогам 2024 года уровень вложений россиян составил 220 млрд рублей. Яковлев назвал достигнутый результат «очень хорошим». Задачу на 2025 год по увеличению объема вложений на 530 млрд рублей он назвал «амбициозной».

Ранее программу долгосрочных сбережений предложили сделать удобнее.