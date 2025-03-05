Минфин спрогнозировал рост вложений россиян в программу долгосрочных сбережений

Минфин: объем привлеченных денег в ПДС вырастет до 750 млрд рублей в 2025 году

Объем привлеченных денег в программу долгосрочных сбережений (ПДС) вырастет до 750 млрд рублей по итогам 2025 года, спрогнозировал глава департамента финансовой политики министерства финансов Алексей Яковлев, пишет агентство ТАСС.

По данным ведомства, по итогам 2024 года уровень вложений россиян составил 220 млрд рублей. Яковлев назвал достигнутый результат «очень хорошим». Задачу на 2025 год по увеличению объема вложений на 530 млрд рублей он назвал «амбициозной».

Программу долгосрочных сбережений запустили в России в 2024 году. В феврале Минфин заявил о ряде поправок, в частности, планируется отменить правило окончательной утраты софинансирования в случае расторжения хотя бы одного договора без уважительной причины. На сегодняшний день клиента, сделавшего так даже с одним договором в рамках ПДС, лишают софинансирования для всех остальных действующих соглашений.

Во второй половине декабря экономист, топ-менеджер в области коммуникаций Андрей Лобода сообщил, что главный риск программы долгосрочных сбережений — «заморозка» денег на долгие 15 лет и возможность получения выплат только после 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

Ранее программу долгосрочных сбережений предложили сделать удобнее.