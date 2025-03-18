«Все уйдет олигархам»: в Госдуме раскритиковали планы провести «большую приватизацию»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил «Газете.Ru», что министерство финансов давно хочет приватизировать остатки нефтегазового комплекса и металлургии, отдав все «олигархам». Так он прокомментировал слова министра Антона Силуанова, анонсировавшего предложения по «большой приватизации» в России.

«У них давно мечта приватизировать остатки нефтегазового комплекса, металлургию. И потом в программе приватизации давно уже выставлены на продажу «Совкомфлот», «Вьетсовпетро», железная дорога. Но на сегодняшний день у нас по крайней мере половина пакетов акций нефтегазового комплекса есть, и мы получаем от этого доход — 10 триллионов рублей в год. Если мы его хотим продать, все уйдет олигархам. Все доходы мы получим единовременно, 10-ю часть только от того, что государство должно получить от приватизации. Это разовые поступления, а все доходы дальше достанутся уже частным лицам. Где государство будет брать выпадающие доходы? Этого, к сожалению, я не знаю», – сказал он.

Арефьев считает, что проведенная в 90-е годы приватизация не дала ничего хорошего, кроме разрушения промышленно-производственного потенциала. По словам депутата, министр финансов уже «подарил» олигархам 10 триллионов рублей, освободив их от таможенных пошлин. Теперь, по словам Арефьева, глава Минфина хочет «подарить все».

«Чем министр финансов собирается закрывать дыры, если он в этом году продаст самые высокодоходные отрасли? В этом году он получит какие-то деньги. Что он будет есть на следующий год? Он подумал об этом? Он же подарил олигархам 10 триллионов рублей, сделав налог на добычу полезных ископаемых. Он освободил наших олигархов от уплаты вывозных таможенных пошлин и переложил эти 10 триллионов на уплату налога на добычу полезных ископаемых. Теперь мы с вами платим, покупая бензин, газ из нашего кармана. 10 триллионов он подарил олигархам, теперь он хочет подарить все», – сказал он.

18 марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство подготовит предложения о «большой приватизации» в России. По его словам, необходимо утвердить новые стратегии развития государственных компаний для повышения «их вовлечения в достижение национальных целей».

Ранее стало известно, что генпрокуратура хочет национализировать акции бывших топ-менеджеров «Газпрома».