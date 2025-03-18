Импорт в РФ одного из видов масла упал до минимума

В 2024 году ввоз пальмового масла в Россию сократился до 795 тысяч тонн и стал минимальным за последние десять лет. Это следует из данных Совета стран-производителей пальмового масла, пишет РИА Новости.

РФ начала сокращать импорт пальмового масла в 2022 году. Более 70% всех поставок этого продукта в нашу страну попадает из Индонезии. В прошлом году оттуда ввезли 570,3 тысячи тонн масла на $538,2 млн. Небольшие объемы также поставила Малайзия (на сумму $15,2 млн). Уточняется, что собственное пальмовое масло Россия не производит.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, может ли пальмовое масло навредить здоровью. По словам медика, в разумных количествах этот продукт не вреден. Кроме того, она подчеркнула, что токсичность пальмового масла, употребленного в больших количествах, тоже не доказана.

При этом врач отметила, что организму трудно перерабатывать пальмовое масло, но это относится и к другим маслам, которые принято считать не такими вредными. Это связано с тем, что масла являются тяжелыми по своему составу.

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