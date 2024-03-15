Врач оценила, может ли пальмовое масло навредить здоровью

Пальмовое масло в разумном количестве не может навредить здоровью, в этом случае вред от него сопоставим с вредом от других жиров. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

«Количество, которое разрешено, и если оно соблюдается по технологии, — оно не вредное. И токсичность его четко совершенно не определяется. На самом деле делаются специальные анализы на производствах. Его токсичность в больших количествах предполагается и тоже не доказана. Таких работ несильно много», — сообщила эксперт.

При этом врач уточнила, что организму трудно перерабатывать пальмовое масло. Однако это относится и к другим маслам. По ее словам, это связано с тем, что они являются тяжелыми по своему составу, в отличие от продуктов здорового питания.

Заведующая кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Ирина Пронина до этого говорила, что в состав пальмового масла входят те же самые жирные кислоты, что и в других растительных маслах, такие как стеариновая, олеиновая и пальмитиновая. По ее словам, пальмовое масло, равно как и любые другие жиры, безопасно при умеренном употреблении.

Ранее врач назвал два продукта, от которых нужно отказаться.