«Налоги собираем»: глава ФНС прибыл на съезд РСПП на костылях

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Налоги собираем», — пошутил Егоров в ответ на вопрос журналистов о случившемся.

21 ноября, в День работника налоговых органов в России, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы. Егоров рассказал о преимуществах внедрения единого налогового счета в России. Он отметил, что благодаря этому количество судебных исков ФНС за неуплату налогов за год сократилось на 3 миллиона. Также глава ФНС доложил президенту о создании сети налоговых администраций БРИКС. Кроме того, он рассказал, что в 2024 году налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили почти 46 трлн рублей.

Ранее в ФНС назвали регион с самой высокой налоговой нагрузкой.