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Путин встретился с главой ФНС

Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Егоровым

Президент России Владимир Путин в четверг провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниилом Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча прошла в Кремле в День работника налоговых органов в России, который ежегодно отмечается 21 ноября.

Глава ФНС доложил президенту о создании сети налоговых администраций БРИКС. По словам Егорова, соответствующие документы были подписаны в сентябре на встрече представителей налоговых органов стран БРИКС в Москве.

«То есть, если российская компания работает в Китае, в Индии, в ЮАР или где-то еще, она может не сама спрашивать ту юрисдикцию, а может спросить нас», — пояснил он.

Помимо этого, Егоров рассказал о преимуществах внедрения единого налогового счета в России. Он отметил, что благодаря этому количество судебных исков ФНС за неуплату налогов за год сократилось на 3 миллиона.

Ранее в ФНС назвали регион с самой высокой налоговой нагрузкой.

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