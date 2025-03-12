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Россиянки выбросили более 9 тысяч тонн цветов после 8 марта

Глава РЭО Буцаев: После 8 марта россиянки выбрасывают почти 9 тысяч тонн цветов
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Irina WS/Shutterstock/FOTODOM

После 8 Марта россиянки ежегодно выбрасывают почти девять тысяч тонн цветов. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на радиостанции«Говорит Москва».

При этом ежегодно 8 марта продается примерно 160 млн цветов, отметил специалист.

«Если каждый весит 70 г, то это 11 200 тонн общей массы. Предположим, что 80% из них через несколько дней окажутся в мусорном контейнере, то это 8 960 тонн отходов», — рассказал он.

До этого выяснилось, что российским компаниям угрожает новая фишинговая схема, нацеленная на проникновение в корпоративные сети. По данным «Нейроинформ», подобные сообщения были зафиксированы 10 и 11 марта. Письма маскируются под корпоративную рассылку и содержат ссылку на «фотографии» с 8 Марта. Вероятнее всего, по ссылке может располагаться файл, который установит вредоносное программное обеспечение на компьютер или мобильное устройство. Это может привести к краже личных данных, и, как итог, оформлению кредитов на имя пользователя.

Ранее в Петербурге пара попалась на краже цветов с кладбища перед 8 Марта.

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