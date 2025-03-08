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В России проверят завышение цен на цветы

Сергей Миронов попросил ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы
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Sergey Bezgodov/Shutterstock/FOTODOM

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного повышения цен на цветы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо политика.

Миронов попросил Шаскольского принять необходимые меры. В письме говорится, что в последние годы в сфере продажи цветов зафиксирована тенденция к монополизации рынка. Вследствие этого цены на цветы значительно выросли, особенно в праздничные периоды, в том числе 8 Марта.

Исследование рынка показало, что в некоторые периоды цены на букеты цветов могут повышаться с 3,7 тыс. — 4,5 тыс. рублей до 6,5 тыс. — 7 тыс. рублей, то есть на 55–80%. По мнению Миронова, из-за такого резкого повышения стоимости граждане становятся не в состоянии купить цветы, в особенности молодежь и молодые семьи.

Политик подчеркнул, что подобная ситуация противоречит целям государственной политики, направленной на поддержку семьи и молодежи.

Миронов добавил агентству, что рост цен на цветы уже превышает уровень инфляции.

Ранее сообщалось, что в России подорожали свежесрезанные цветы.

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