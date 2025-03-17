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Экономист предрек доллар по 83 рубля

Экономист Зельцер: доллар подешевеет к рублю еще на 1%, до 83 рубля
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Shutterstock

Курс доллара снизится еще на 1%, до 83,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Рубль продолжает покорять вершины — вот уже и семимесячные максимумы. И для этого есть причины:
притоки валюты от экспортеров все еще высокие, а это значит большое предложение валюты на рынке, импорт сезонно слабый, а это значит низкий спрос на валюту. Кроме того, бюджетное правило работает от продажи валюты — ЦБ в марте даже увеличил лимит предложения, а геополитическая риск-премия в курсе рубля сильно сжалась на фоне сближения позиций России и США. На фоне повышенной волатильности биржевых торгов нельзя исключать новых минимумов инвалют и максимумов нацвалюты. Еще примерно на 1% вниз валюты спокойно могут прогуляться», — отметил экономист.

Но он не исключил, что вскоре тренд развернется — весенний экспорт наверняка будет ниже зимнего, и скоро притоки валюты сократятся, а оттоки под импорт повысятся, и на этом спрос на валюту восстановится.

17 марта к 13:16 мск курс доллара опускался до 83,8 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю.

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