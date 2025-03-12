Россиянам предложили идеи для вложений при снижении рубля

Сезонные факторы и геополитика сильно повлияли на курс рубля с начала 2025 года, но причины для ослабления рубля сохраняются, заявила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

По ее мнению, есть три причины возможного ослабления рубля, среди которых рост спроса на валюту для импорта и поездок летом, снижение цен на нефть и объема продаж валютной выручки, а также санкции против российского нефтяного сектора.

Ващелюк считает, что в ближайшее время рубль, скорее всего, останется ниже уровня 100 рублей за доллар. Она добавила, что при отсутствии значимых улучшений внешних условий курс доллара может вернуться к 108–110 рублям к концу 2025 года.

Говоря о защите от скачков курса, Ващелюк говорит о том, что привлекательно могут выглядеть валютные финансовые инструменты. Одним из интересных вложений она назвала золото, так как оно торгуется в долларах, что защищает желтый металл от девальвации.

Также старший аналитик УК «Первая» указала на потенциал акций компаний-экспортеров. Третьим перспективным направлением на фондовом рынке она назвала валютные облигации.

Валютные облигации бывают двух видов: замещающие и юаневые.

Замещающие облигации – это бывшие еврооблигации российских компаний, которые перевыпущены в России. Все расчеты по ним идут в рублях с привязкой к курсу определенной валюты.

Юаневые облигации российских компаний номинированы в юанях. Расчеты по ним могут быть как в юанях, так и в рублях.

«Можно выбрать и купить выпуски самостоятельно — либо инвестировать сразу в готовый портфель через соответствующие биржевые фонды», — отметила Ващелюк.