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В российском регионе спустя 20 лет возобновят добычу мрамора

В Карелии спустя 20 лет возобновят добычу мрамора
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ilinaillustrator/Shutterstock/FOTODOM

В Пряжинском районе Карелии планируют начать разрабатывать месторождение «Ковадъярви» весной 2025 года. Об этом говорится в заявлении карельского правительства, передает ТАСС.

«Добычу мрамора планируют начать уже весной. Разработкой займется ООО «Прионежская горная компания», — сказали в правительстве.

Последним местом добычи мрамора в регионе был Рускеальский каньон. Его разработка завершилась более 20 лет назад.

Уточняется, что инвестор планирует построить перерабатывающее производство площадью 2 тыс. кв. м. Глава Карелии поручил профильным ведомствам оказать поддержку предприятию для расширения земельного участка. Ожидается, что инвестиции в проект должны превысить 545 млн руб. Планируется создать более ста рабочих мест.

До этого промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в разработке минеральных ресурсов Украины, однако американцы там могут столкнуться с рядом трудностей, включая бюрократию.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл главную юридическую проблему договора с США о недрах.

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