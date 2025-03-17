Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей

Внебиржевой курс доллара впервые с 27 августа 2024 года опустился ниже отметки в 83 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным торгов, в 17:02 мск курс доллара снизился на 2,52 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки 82,87 рубля.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт Максим Тимошенко спрогнозировал, что курс доллара на этой неделе составит 84-86 рублей, а евро — 91–94 рубля. По его словам, одно из ожидаемых событий текущей недели – предстоящее 21 марта решение по ключевой ставке ЦБ.

Тимошенко сказал, что в базовом сценарии ключевая ставка останется неизменной на уровне 21%. По словам эксперта, в курсе рубля подобное решение уже заложено. Финансист подчеркнул, что определяющим курс рубля фактором продолжает оставаться экспортно-импортный баланс, который в последнее время в пользу экспортеров.

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