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Спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю

Финансист Тимошенко: доллар на этой неделе будет стоить 84-86 рублей
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Алексей Никольский/РИА Новости

Курс доллара на этой неделе составит 84-86 рублей, а евро — 91-94 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

«В числе факторов поддержки рубля на неделе — вступление в очередной налоговый период, сокращение Минфином покупок валюты в рамках бюджетного правила в марте. Геополитика продолжает оставаться в списке основных факторов, влияющих на расстановку сил на валютном рынке и на его волатильность. Также в фокусе — статистика Росстата, продемонстрировавшая замедление роста цен в феврале относительно января, а также инфляция 0,11% (4-10 марта) против 0,15% неделей ранее», — пояснил финансист.

По его словам, одно из ожидаемых событий текущей недели – предстоящее 21 марта решение по ключевой ставке ЦБ. Тимошенко сказал, что в базовом сценарии ключевая ставка останется неизменной на уровне 21%. По словам эксперта, в курсе рубля подобное решение уже заложено. Тимошенко добавил, что высокая ключевая ставка продолжает оставаться фактором поддержки рубля. Но финансист подчеркнул, что определяющим курс рубля фактором продолжает оставаться экспортно-импортный баланс, который в последнее время в пользу экспортеров.

17 марта к 11:15 мск курс доллара опускался до 84,8 рубля, евро — до 92,2 рубля.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли доллар по 110 рублей.

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