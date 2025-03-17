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Крупный армянский авиаперевозчик объявил о приостановке своей деятельности

«Армянские авиалинии» объявили о приостановке деятельности
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Крупный армянский авиаперевозчик — «Армянские авиалинии» — объявил о временной приостановке своей деятельности с 7 апреля. Об этом сообщается в заявлении компании, передает ТАСС.

Уточняется, что приостановка деятельности обусловлена приобретением нового авиапарка. В авиакомпании пока не рассказали, когда планируют возвращаться на рынок.

Авиакомпания осуществляла полеты в разные города России, в частности, в Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Казань и Уфу.

Утром 17 марта сообщалось, что компания Vietnam Airlines объявила о восстановлении прямого авиасообщения между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам.

В конце февраля Россия предложила американской стороне рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения, сообщили в российском МИД. Стороны условились продолжать диалог по данному каналу. Cогласно сообщению МИД РФ, предложение по восстановлению прямого авиасообщения было обозначено в «конкретном плане».

Ранее сообщалось, что власти Грузии хотят помешать авиасообщению между Россией и Абхазией.

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