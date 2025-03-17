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Россиянам рассказали, когда покупка жилья в ипотеку вновь станет выгодной

Риэлтор Апрелев: ипотека сейчас оправдана только для обменных операций
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Freepik.com

В этом году переплата за ипотечный кредит может достигать стоимости еще одной новой квартиры. Брать ипотеку в таких условиях крайне невыгодно, а оправданно это может быть только для обменных операций при уже имеющейся недвижимости, рассказал вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев Общественной Службе Новостей.

Высокая ключевая ставка отражает происходящие в экономике процессы – так, сейчас она чувствительно связана с проведением СВО, отметил Апрелев.

«Поэтому, чтобы все решилось в лучшую сторону, с моей точки зрения, нужно ждать либо глобальных изменений в СВО, либо ее полного окончания, тогда все должно постепенно наладиться», — отметил эксперт.

В 2018–2019 годах, когда ставки были на уровне 9-12%, ипотека была выгодным инструментом, а сегодня это уже нерационально, считает Апрелев. По его словам, даже если у россиянина есть 20-30% от стоимости квартиры, выгоднее положить эти средства на депозит или вложить в ценные бумаги, что даст высокую доходность – до 23% годовых. Цены на жилье не растут такими же темпами, и даже когда ипотека снова будет доступной, стоимость недвижимости не увеличится «лавинообразно», а значит и особой выгоды переплачивать за недвижимость нет, пояснил риелтор.

Сейчас ипотека оправдана только для обменных операций – например, если новая квартира покупается за счет старой или с ее продажи гасится кредит. При этом нужно учитывать, что сейчас и сделки по большей части совершаются за наличные, заключил Апрелев.

Напомним, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников сообщал «Газете.Ru», что на переплату по ипотеке, которая взята в 2025 году, можно купить более четырех однокомнатных или три двухкомнатные квартиры. Он подчеркнул, что сегодня многие россияне отказываются от покупки жилья в ипотеку, ожидая снижения ставок хотя бы до 14-15% годовых.

Ранее стало известно, что выдача семейной ипотеки выросла в полтора раза за год.

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