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ФАС проанализирует конкуренцию на рынке сырого молока

ФАС направила запросы более 90 производителям сырого молока для анализа рынка
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Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала запросы к более чем 90 производителям сырого молока с целью оценки конкурентной ситуации на данном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«ФАС займется анализом конкурентной среды на рынке сырого молока. Запросы были отправлены более чем 90 производителям», — указано в сообщении.

Компании должны предоставить данные о ключевых показателях своей финансовой и хозяйственной деятельности, связанных с производством и продажей сырого молока. В частности, требуется информация о системе сбыта, регионах и объемах продаж, а также сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продукции за период с 2022 по 2024 год.

На основе собранной информации ведомство проведет оценку конкурентной ситуации для выявления компаний, которые могут занимать доминирующее положение на рынке сырого молока. Кроме того, ФАС также проанализирует обоснованность цен, устанавливаемых этими субъектами на оптовом уровне.

«Если будут выявлены основания, служба примет соответствующие антимонопольные меры», — добавили в ведомстве.

3 марта сообщалось, что ФАС проверит производителей кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.

Ранее в России нарастили собственное производство молока.

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