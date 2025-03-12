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Эксперт предупредила о рисках при покупке жилья в рассрочку

Финконсультант Волкова: покупателям жилья в рассрочку могут грозить штрафы
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Shutterstock

В условиях дорогой ипотеки на рынке появились альтернативные варианты, например, рассрочка от застройщиков. Однако она может нести в себе финансовые риски. Об этом в беседе с РИАМО предупредила финансовый консультант, главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

«За красивыми рекламными обещаниями могут скрываться подводные камни: скрытые комиссии, штрафы за просрочки, изменение графика платежей без согласования с покупателем. В результате человек, рассчитывающий на удобные выплаты, может оказаться в ситуации, когда долг станет для него просто неподъемным», — объяснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, существует риск остаться без квартиры и без денег. Дело в том, что средства, выплаченные застройщику от будущих жильцов, должны храниться на эскроу-счетах. Однако если покупатель заключит договор напрямую с девелопером, деньги не попадут под этот механизм защиты, а значит остается риск, что у компании не хватит их для завершения строительства.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого рассказал, чем грозит покупка квартиры с незаконной перепланировкой.

Во-первых, новый собственник рискует получить предписание от жилищной инспекции о приведении квартиры в первоначальное состояние. Это означает дополнительные расходы, а иногда и невозможность использования жилья в привычном виде. Во-вторых, штрафы, которые, хоть и не слишком велики для физических лиц, становятся особенно неприятными при необходимости исправлять чужие ошибки. В-третьих, если изменения затронули несущие конструкции, покупатель может столкнуться с проблемами при страховании жилья, получении ипотеки или даже перепродаже квартиры, объяснил специалист.

Ранее в России предложили списывать ипотеку за рождение ребенка.

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