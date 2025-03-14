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Стало известно, сколько россиян покупают в рассрочку

«Выберу.ру»: более 70% россиян совершают покупки в беспроцентную рассрочку
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Большинство — 72% — россиян берут рассрочку для совершения покупок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Речь идет о беспроцентной рассрочке, которую предоставляют магазины, онлайн-сервисы, банки и даже конкретные поставщики услуг, например стоматологические клиники или туристические агентства.

31% участников исследования обращаются к рассрочке один или два раза в год, 22% — три и более раза в год. Еще 19% опрошенных используют такой кредитный инструмент почти на каждую крупную покупку. 28% опрошенных заявили, что никогда не пользовались рассрочкой.

Чаще всего россияне оформляют рассрочку на бытовую технику и электронику — так ответили 41% респондентов. Следующими по популярности стали одежда, обувь и косметика (27%). Далее следуют ремонт авто (12% опрошенных), медицинские услуги (9%), путешествия (6%) и образование (5%).

34% россиян признались, что стали гораздо реже пользоваться своей кредитной картой. 31% опрошенных заявили, что лишь иногда отдают предпочтение рассрочке, а не кредитке. 26% респондентов продолжают активно использовать кредитные карты, считая их более удобным инструментом, а еще 9% участников опроса отметили, что вовсе не имеют кредитной карты.

«По нашим данным, в январе текущего года спрос россиян на кредитные карты снизился на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в феврале зафиксирован рост интереса к продукту: количество заявок увеличилось на 20,9% относительно февраля прошлого года. Исследование показало, что потребители выбирают кредитные инструменты, исходя из текущих потребностей, и гибко комбинируют различные финансовые решения для совершения покупок и получения максимальной выгоды», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее в ЦБ рассказали, чем может быть опасна рассрочка.

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