Названы три неочевидных риска покупки страховки по вкладам

Экономист Челухина: в страховку от потери процентов по вкладам включают допуслуги

Россияне столкнутся с тремя неочевидными рисками при оформлении полиса страхования от потери процентов по вкладам, заявила «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Челухина.

«Первый риск состоит в том, что некоторые страховщики предлагают страхование риска потери процентов по вкладу в составе коробочных продуктов. В этом случае полис, наряду с процентами, покрывает расходы на медицинские и юридические консультации. При страховой сумме в 250 тыс. рублей стоимость годового полиса составляет 3750 рублей. Вкладчику целесообразно оценить расходы на страхование, необходимость дополнительного покрытия и потенциальную выгоду от такого страхового полиса», — сказала экономист.

Она отметила, что второй риск заключается в том, что страховщики выплачивают возмещение, которое определяется как разница между планируемой суммой дохода на дату расторжения договора вклада и фактически полученным доходом на эту дату.

В случае расторжения договора банковского вклада вскоре после его заключения, сумма выплаты будет невелика. Экономист призвала сопоставить максимальную сумму страховой выплаты и потенциальный доход по вкладу. Для небольших по сумме вкладов страховка нецелесообразна, уточнила эксперт.

Третий риск, по словам Челухиной, состоит в том, что банки предлагают клиентам вклады, проценты по которым начисляются на дату его окончания. То есть отсутствуют какие-либо промежуточные начисления. Таким образом, планируемый доход до даты окончания вклада попросту будет отсутствовать, а значит не будет и страховой выплаты, пояснила эксперт.

По ее словам, любой страховой полис содержит исключения из покрытия, то есть перечень убытков, не являющихся страховыми, и оснований, когда страховщик освобождается от выполнения своих обязательств по выплате. Челухина призвала обращать внимание на полисные формулировки, например, кто относится к близким родственникам. Эксперт отметила, что обычно братья и сестры к таковым не относятся, поэтому в случае досрочного закрытия банковского вклада для оказания им финансовой помощи не будет являться страховым случаем.

По ее мнению, в целом страхование процентов по вкладу — это полезный страховой продукт, но покупать его есть смысл, если вкладчик размещает на депозитном вкладе значительную сумму.

По данным маркетплейса Финуслуги, в начале 2025 года средний размер вклада в России составил 370 тыс. рублей.

О том, что банки активно запускают страхование рисков потери процентов по вкладу, сообщила газета «Ведомости».

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