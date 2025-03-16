Россиянам рассказали, сколько будут держаться высокие ставки по вкладам

Доцент Ермилова: ставки по вкладам в банках РФ будут высокими еще около года

Ставки по вкладам в банках РФ будут держаться на высоком уровне еще около года, но потом произойдет их снижение. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Марию Ермилову.

Она отметила, что у граждан есть возможность выбрать разные стратегии для сохранения и приумножения своих накоплений. При этом одним из вариантов самыми маленькими рисками является покупка облигаций.

Также эксперт сочла неплохим предложением вложение средств в драгоценные металлы — золото, серебро, палладий и платину. Однако их надо приобретать все вместе, а не по отдельности.

По словам Ермиловой, интересной стратегией может оказаться и вложение денег в акции компаний первого эшелона. Доцент уточнила, что при покупке таких ценных бумаг следует учесть обстоятельства, которые способны повлиять на их стоимость. В частности, речь идет о влиянии западных санкций и рыночной конъюнктуре.

«Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости», — добавила эксперт.

Как она сказала, вкладчику не обязательно приобретать какой-либо объект целиком. Вместо этого можно рассмотреть покупку доли или земли.

Ранее в одном из банков РФ заявили о росте популярности вкладов среди молодежи и пенсионеров.