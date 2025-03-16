Россия планирует предложить Катару создание агропромышленного хаба

Российская Федерация готова предложить Катару создание агропромышленного хаба. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в Дохе в ходе подготовки пятого заседания Американской российско-катарской комиссии по торговому, предпринимательству и техническому сотрудничеству, пишет «Интерфакс».

«Готовы увеличить отгрузку сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только продовольственную безопасность Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба», — отметил он.

Мантуров обратил внимание на то, что в товарообороте России и Катара в настоящее время преобладают зерновые, прежде всего, ячмень и пшеница. Перспективными экспортными товарами он назвал кондитерские изделия, подсолнечное масло, а также птицу и говядину.

Незадолго до этого сообщалось, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял в Дохе первого вице-премьера России Дениса Мантурова. В ходе встречи они обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес России и Катара.

Ранее сообщалось, что экспорт российского вина вырос почти в четыре раза.