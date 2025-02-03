Экс-депутат ЕП назвал причину роста госдолга Латвии

Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что госдолг Латвии достиг почти половины от ВВП.

Издание отмечает, что на момент выхода из состава СССР страны Балтии имели конкурентное преимущество перед другими государствами СНГ. Однако грамотно воспользоваться советским наследием у них не получилось.

«Потому что пришедшие к власти националисты взяли курс на уничтожение советского индустриального наследия. Был взят курс на деиндустриализацию. Мол, нам не надо этой советской помпезной промышленности, мы будем жить за счет туризма и экологии», — пояснил Мамыкин.

Сейчас Латвия превратилась в паразита на теле Европы, который кормится за счет ее средств, добавил он.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство финансов Латвии, госдолг республики по итогам 2024 года составил 47,7% от ВВП, это на €1,5 млрд больше, чем в позапрошлом году.

Уточняется, что в 2023 году госдолг был 43,1% от ВВП.

Власти объяснили такой рост заимствованиями, необходимыми в том числе для погашения дефицита госбюджета. В 2024 году он дошел до €849,6 млн.

Ранее Латвия закрыла доступ к сайту «Артека».