Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат ЕП назвал причину роста госдолга Латвии

Экс-депутат ЕП Мамыкин: деиндустриализация стала причиной роста госдолга Латвии
close
Depositphotos

Экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что госдолг Латвии достиг почти половины от ВВП.

Издание отмечает, что на момент выхода из состава СССР страны Балтии имели конкурентное преимущество перед другими государствами СНГ. Однако грамотно воспользоваться советским наследием у них не получилось.

«Потому что пришедшие к власти националисты взяли курс на уничтожение советского индустриального наследия. Был взят курс на деиндустриализацию. Мол, нам не надо этой советской помпезной промышленности, мы будем жить за счет туризма и экологии», — пояснил Мамыкин.

Сейчас Латвия превратилась в паразита на теле Европы, который кормится за счет ее средств, добавил он.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство финансов Латвии, госдолг республики по итогам 2024 года составил 47,7% от ВВП, это на €1,5 млрд больше, чем в позапрошлом году.

Уточняется, что в 2023 году госдолг был 43,1% от ВВП.

Власти объяснили такой рост заимствованиями, необходимыми в том числе для погашения дефицита госбюджета. В 2024 году он дошел до €849,6 млн.

Ранее Латвия закрыла доступ к сайту «Артека».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами