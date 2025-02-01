Госдолг Латвии достиг почти половины от ВВП

Госдолг Латвии по итогам 2024 года составил 47,7% от ВВП, это на 1,5 млрд евро больше, чем в позапрошлом году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство финансов республики.

Уточняется, что в 2023 году госдолг был 43,1% от ВВП.

«Рост госдолга был обусловлен принятыми в прошлом году мерами по заимствованиям для обеспечения общих потребностей в финансировании, в том числе погашения дефицита государственного бюджета и государственных долговых обязательств», — говорится в публикации.

Власти объяснили такой рост заимствованиями, необходимыми в том числе для погашения дефицита госбюджета. В 2024 году он дошел до 849,6 миллиона евро.

В конце 2024 года стало известно, что российский государственный долг с января по сентябрь 2024 года вырос на 1,112 трлн рублей, или на 4,3%, составив на 1 октября 2024 года 26,707 трлн рублей, или 13,6% ВВП.

Объем внутреннего госдолга составил 21,761 трлн рублей, повысившись на 948,059 млрд рублей (4,6%). А внешний госдолг увеличился на 163,445 млрд рублей (3,4%), составив на 1 октября 2024 года 4,946 трлн рублей, отметили в Счетной палате.

Ранее в США сообщили об увеличении госдолга страны.