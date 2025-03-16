В ЕС сравнили воздействие на экономику Трампа и COVID-19

ЕЦБ: Трамп внес больше неопределенности в экономику, чем ранее COVID

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что действия администрации президента США Дональда Трампа внесли больше неопределенности в мировую экономику, чем ранее пандемия COVID-19. Об этом пишет британская газета Times.

По словам Гиндоса, сегодня ситуация в мировой экономике даже более непредсказуема, чем во времена COVID-19.

«Новая администрация США не особо открыта к продолжению мультилатерализма (многостороннего сотрудничества. — «Газета.Ru»), которая направлена на сотрудничество между разными юрисдикциями и поиск общих решений для общих проблем. Это очень важное изменение и большой источник неопределенности», — поделился вице-президент ЕЦБ.

До этого министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг выразила разочарование в связи с отказом США от предложения Канберры о гарантированных поставках критически важных минералов в обмен на отмену пошлин на импорт австралийской стали и алюминия.

Ранее во Франции допустили полную остановку поставок шампанского из-за пошлин США.