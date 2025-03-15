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В Австралии разочарованы отказом США от предложения по отмене пошлин

Guardian: отказ США от отмены пошлин в обмен на ископаемые разочаровал Австралию
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ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг выразила разочарование в связи с отказом США от предложения Канберры о гарантированных поставках критически важных минералов в обмен на отмену пошлин на импорт австралийской стали и алюминия. Об этом сообщает австралийская редакция Guardian.

Поданным издания, это предложение, предполагавшее обеспечение США сырьем для производства компонентов возобновляемой энергетики и высокотехнологичных устройств, было отклонено американской стороной.

Кинг заявила, что Австралия не намерена пересматривать свои предложения, подчеркнув, что США не являются единственным потенциальным партнером для Канберры в сфере поставок минерального сырья. Она упомянула существующие инвестиционные проекты с Японией и Южной Кореей, а также растущий интерес со стороны европейских стран, включая Германию, обладающих значительными фондами для развития добычи критически важных минералов.

11 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в страну стали и алюминия.

Ранее во Франции допустили полную остановку поставок шампанского из-за пошлин США.

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