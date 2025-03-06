Лукашенко готов построить в Белоруссии завод по производству беспилотников

Белоруссия готова построить завод по производству беспилотников на своей территории. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя предложение России, передает БелТА.
«Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь», — сказал Лукашенко заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину во время посещения выставки российских беспилотных авиационных систем.
Он также отметил, что республика пока не так сильна в беспилотных системах, как ее сосед.
Орешкин рассказал белорусскому лидеру, что речь идет о заводе, который будет полностью локализован. Кроме того, он будет работать работающий на единой технологической платформе с заводами в России и других странах.
По его словам, базовое предложение — это строительство в течение года завода, который может выпускать до 100 тыс. единиц ежегодно.
В феврале Лукашенко выступил за развитие сотрудничества с Башкирией по беспилотной авиации.
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