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Число выданных россиянам кредитных карт упало до минимума за четыре года

РИА: количество выданных кредитных карт в РФ сократилось до минимума с 2021 года
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olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Российские банки выдали гражданам в феврале один миллион кредитных карт — это минимум с начала 2021 года. Об этом сообщили РИА Новости в «Скоринг бюро».

Это на 4% меньше, чем в январе, и в 2,1 раза меньше показателя годом ранее. В материале отмечается, что последний раз меньше кредитных карт было выдано в январе 2021 года — 893,9 тыс. карт.

При этом средний лимит кредитки увеличился за последний месяц зимы на 5,4 тыс. рублей (+5%) и составил 109,9 тыс. рублей. В результате чего кредитных карт было оформлено на 110,7 млрд рублей, что на 0,9% больше, чем в январе.

По мнению гендиректора компании Олега Лагуткина, количество выдаваемых кредитных карт в ближайшие месяцы вряд ли заметно изменится. Предпосылок к более значимому росту сегмента не отмечается, добавил он.

В начале недели сообщалось, что в 2024 году объем проблемной ипотечной задолженности, переданной банками коллекторским агентствам, увеличился более чем в три раза, достигнув 3,9 млрд рублей.

Ранее Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации.

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