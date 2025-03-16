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Эксперт заявил, что укрепление рубля скоро прекратится

Экономист Беляев: укрепление рубля к доллару скоро прекратится
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Алексей Майшев/РИА Новости

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что текущее укрепление рубля скоро сменится ослаблением. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что долгосрочный тренд связан с низкими темпами роста российской экономики (около 2% в год), что создает давление на национальную валюту.

Беляев отметил, что краткосрочные укрепления рубля возможны из-за конъюнктурных факторов, но к концу 2024 года курс доллара может достичь 110 рублей. Сейчас, по его оценке, рубль приблизится к «естественному» уровню в 89-90 за доллар, после чего начнется дальнейшее падение.

Аналитик подчеркнул сложность прогнозирования из-за спекулятивной природы рынка Форекс, на основе которого ЦБ устанавливает курс. «Центробанк может корректировать данные, что делает ситуацию непредсказуемой», — добавил он. Беляев заключил, что единственная уверенная тенденция — постепенное ослабление рубля на фоне более стабильной экономики США.

14 марта Банк России понизил официальный курс доллара к рублю до 85,57 рубля.

Ранее россиянам назвали условия для доллара по 75 рублей.

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