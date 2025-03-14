ЦБ понизил курс доллара и евро

Банк России понизил официальный курс доллара к рублю до 85,57 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс американской валюты, установленный на выходные и понедельник (15-17 марта), снизился на 1 рубль и 5 копеек по сравнению с предыдущим курсом и составил 85,5694 рубля.

Также официальный курс евро понижен на 65 копеек, до 93,6087 рубля. Вместе с западными валютами снизился и курс юаня — на 6 копеек, до 11,8167 рубля.

При этом на днях директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в апреле курс доллара может подняться до уровня выше 90 рублей.

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров до этого заявил «Газете.Ru», что доллар по 75 рублей возможен только в случае серьезного позитива. По его словам, курс рубля достиг своего пика укрепления.

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