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В США смогли избежать шатдауна правительства

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, избежав шатдауна
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J. Scott Applewhite/AP

Сенат США принял законопроект о финансировании американского правительства, избежав шатдауна. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект был принят большинством голосов, работа американского правительства будет профинансирована до 30 сентября 2025 года. За законопроект проголосовали 54 сенатора, против — 46.

При отрицательном решении федеральное правительство США могло бы остановить свою работу с 06:59 часов мск.

До этого президент США Дональд Трамп допустил, что на этой неделе может произойти частичная остановка работы федерального правительства (шатдаун). Ответственность за это американский лидер возложил на демократическую партию.

При этом американский лидер выразил надежду, что члены Демпартии все-таки поддержат законопроект о продолжении работы правительства в сенате США и шатдауна удастся избежать.

Ранее Трамп сообщил, что Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов.

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