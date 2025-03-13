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Россиянам рассказали, когда выгодно покупать валюту для летних поездок

Аналитик Васильев: сейчас выгодно купить доллары и евро для летних поездок
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Global Look Press

Доллары и евро для летних поездок выгодно покупать сейчас, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Пока тенденция на сближение позиций России и США сохраняется. Тем не менее дальнейший ход переговоров между странами спрогнозировать крайне сложно. Поэтому мы считаем разумным уже сейчас покупать доллары и евро для поездок за рубеж этим летом. В базовом сценарии (без значимых изменений в геополитике) первый квартал будет кварталом наиболее крепкого курса рубля», — отметил аналитик.

По прогнозу Васильева, в базовом сценарии рубль со второго квартала может возобновить умеренное ослабление благодаря сезонному возрастанию спроса на зарубежную валюту для импорта и зарубежного туризма, а также из-за сокращения экспорта из-за снижения цен на сырье и уже введенных санкций.

По оценке аналитика, во втором квартале доллар в среднем будет стоить 96 рублей, евро — 100 рублей, юань — 13,1 рубля.

12 марта доллар стоил более 86 рублей, евро — 94 рублей, юань — 11 рублей.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, что важнее доллара по 60 рублей.

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