Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в апреле

В апреле курс доллара может подняться до уровня выше 90 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, в следующем месяце стоит ожидать ослабления рубля и постепенного повышения курса американской валюты. Он допустил, что доллар укрепится до уровня в 90–92 рубля.

«Это нормально с точки зрения макроэкономических процессов. Потому что курс доллара нужно составлять с бюджетом, ценами на нефть, занятостью, с другими макропоказателями и нам укрепление рубля не нужно. Если укрепится рубль, экспортеры не будут приносить высокую рублевую выручку. И если доллар будет падать, то будет меньше поступать в бюджет налогов», — указал Остапкович.

При этом экономист добавил, что на конечный итог повлияет то, как будет осуществляться купля-продажа валюты.

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров до этого заявил «Газете.Ru», что доллар по 75 рублей возможен только в случае серьезного позитива. По его словам, курс рубля достиг своего пика укрепления.

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