США еще принимают решение о подписании сделки по минералам с Украиной

Стефанишина: США еще принимают решение о подписании сделки по минералам с Киевом

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что США все еще принимают решение об условиях, необходимых для подписания соглашения с Киевом о полезных ископаемых и редкоземельных элементах. Ее слова приводит Reuters.

«Соглашение готово. Никаких изменений в тексте нет», — сообщила Стефанишина.

При этом, по ее словам, американская сторона пока не определилась с условиями, на которых она хочет его подписать.

«Украина готова подписать», — подчеркнула она.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров украинской и американской делегаций в Джидде, заявлял, что Киев готов подписать рамочное соглашение по редкоземельным металлам с США. Президент США Дональд Трамп допустил, что может снова пригласить украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом. Заявление было сделано вскоре после окончания переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.

Ранее Рубио раскрыл судьбу сделки по полезным ископаемым с Украиной.