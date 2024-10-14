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Молдавского бизнесмена обвинили в выводе из РФ почти 50 млрд рублей

МВД обвинило молдавского бизнесмена Платона в выводе из России 48 млрд рублей

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Shutterstock

Министерство внутренних дел РФ обвинило бизнесмена из Молдавии Вячеслава Платона в выводе денежных средств — свыше 48 млрд рублей — из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что с 2013-го по 2014 год Платон руководил «Молдиндконбанком» и являлся координатором вывода из РФ денег клиентов якобы под видом операций с банками России.

«В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций», — сообщили в МВД.

Иностранного бизнесмена ранее заочно признали виновным в создании и руководстве преступными сообществом и выводе из России свыше 126 млрд рублей. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, а также оштрафовали на 2,5 млн рублей и конфисковали его имущество.

Сейчас ему заочно предъявили обвинение в совершении двух преступлений по части 3 статьи 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), пояснили в МВД.

9 октября в Сургуте вынесли приговор организатору кредитного потребительского кооператива «Югра», который похитил у пайщиков 118 млн рублей. Он призывал вкладчиков к вступлению в кооператив, убеждал в его финансовой стабильности и прибыльности и в выдаче процентов выше среднерыночной ставки по вкладам.

Ранее сообщалось, что россиянина будут судить за хищение более 1 млрд рублей у двух тысяч пайщиков.

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