Россиянина будут судить за хищение более 1 млрд рублей у двух тысяч пайщиков

В Свердловской области будут судить создателя финансовых пирамид, который похитил у двух тысяч пайщиков из разных регионов России более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дело было возбуждено в отношении председателя правления нескольких кредитных потребительских кооперативов. Как удалось установить следствию, россиянин заключал с гражданами из разных регионов страны договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов, гарантируя им получение высокого дохода.

«Обвиняемый причинил материальный ущерб 2 197 пайщикам, проживающим на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, ХМАО-Югры, на общую сумму свыше миллиарда рублей», – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Уголовное дело насчитывает более тысячи томов, материалы расследования направлены в Ревдинский суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

Ранее в Красноярске осудили создателя финансовой пирамиды, укравшего 422 млн рублей.