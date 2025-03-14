В США заявили, что Байден оставил Трампу до $300 млрд неоплаченных счетов

Бывший президент США Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу до $300 миллиардов неоплаченных счетов. Об этом пишет американская газета New York Post (NYP).

«Число находится между 300 и 250 миллиардами, в зависимости от способа измерения и классификации», — говорится в публикации.

Авторы не уточнили, о каких счетах идет речь. По их словам, траты совершались в целях обеспечения победы бывшего вице-президента США Камалы Харрис на выборах.

Издание отметило, что в настоящее время дефицит бюджета США приближается к $2 триллионам, а внешний долг — к $37 триллионам. В связи с этим Трампу предстоит сокращать расходы и дефицит, что он планирует сделать с помощью Департамента госэффективности (DOGE), подчеркнули журналисты.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что администрация Байдена виновата в ухудшении отношений Вашингтона и Москвы. Глава Белого дома отметил, что он намерен исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее в США раскритиковали администрацию Байдена за политику по Украине.