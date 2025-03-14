Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Байден оставил Трампу до $300 млрд неоплаченных счетов

NYP: Байден оставил Трампу неоплаченные счета на $300 млрд
close
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший президент США Джо Байден оставил своему преемнику Дональду Трампу до $300 миллиардов неоплаченных счетов. Об этом пишет американская газета New York Post (NYP).

«Число находится между 300 и 250 миллиардами, в зависимости от способа измерения и классификации», — говорится в публикации.

Авторы не уточнили, о каких счетах идет речь. По их словам, траты совершались в целях обеспечения победы бывшего вице-президента США Камалы Харрис на выборах.

Издание отметило, что в настоящее время дефицит бюджета США приближается к $2 триллионам, а внешний долг — к $37 триллионам. В связи с этим Трампу предстоит сокращать расходы и дефицит, что он планирует сделать с помощью Департамента госэффективности (DOGE), подчеркнули журналисты.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что администрация Байдена виновата в ухудшении отношений Вашингтона и Москвы. Глава Белого дома отметил, что он намерен исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее в США раскритиковали администрацию Байдена за политику по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами