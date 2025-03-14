Эксперт рассказала о предстоящем росте зарплат бюджетников

Юрист Голубева сообщила, что бюджетники станут зарабатывать больше на 13,2%

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 13,2% до 1 октября. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости.

«Именно такой размер предусмотрен бюджетом РФ на 2025 год», — отметила она.

Голубева рассказала, что до 1 октября повысятся трудовые доходы работников медицинских и образовательных учреждений, а также социальных и ведомств. Второй этап индексации пройдет с 1 октября. Повышение будет применяться к окладу и регулярным премиям, добавила юрист.

В конце января сообщалось, что по итогам 2024 года многие отрасли экономики показали рост зарплат более чем на 20%. По данным «Известий», больше всего зарплаты выросли в логистике (в 36% компаний), ИТ (18%), строительстве (15%), производстве химического сырья (11%), автомобильном бизнесе (10%), а также в медицине и фармацевтике (2%).

Около 45% компаний подняли зарплаты за счет увеличения окладной части, а 13% предприятий — за счет выросших премий. При этом у 41% опрошенных холдингов выросли обе части заработной платы, добавило издание.

Ранее стало известно о рекордном росте зарплат в России.