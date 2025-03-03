Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о рекордном росте зарплат в России

Росстат: зарплаты росли в декабре рекордными за последние 16 лет темпами
close
Pixabay

Рост зарплат россиян ускорился в декабре 2024 года и оказался рекордным за последние 16 лет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Как отметили в статистическом ведомстве, в декабре среднемесячная номинальная начисленная заработная плата россиян выросла на 21,9% относительно аналогичного месяца годом ранее. Это максимальный показатель с ноября 2008 года, когда зарплаты выросли на 22% в годовом выражении. Близкое к этому значение было зафиксировано и в марте прошлого года — 21,6%.

Средняя зарплата по России в декабре составила 128 665 рублей (до вычета налогов). В Москве средняя зарплата в последний месяц прошлого года установилась на уровне 281 778 рублей, в Чукотском автономном округе — 262 061 рубль, в Магаданской области — 224 085 рублей.

В первой половине декабря группа ANCOR представила результаты исследования, согласно которым почти половина (49%) опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1–10%.

Еще 23% организаций зафиксировали рост на 10–20%, и лишь 9% участников сообщили о значительном увеличении зарплат — на 20–40%. В 11% случаев респонденты не отметили никаких изменений, а 8% выбрали «другое». Также участники отметили, что повышение в большей степени коснулось рабочего персонала, чем офисных сотрудников.

В начале февраля стало известно, что IT-специалисты, курьеры, брокеры и агенты по недвижимости — самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России. К началу февраля 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,4 тыс. рублей (+21% за год).

Ранее была названа зарплата, нужная для пенсии от 50 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами