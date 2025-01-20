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Названы отрасли, в которых больше всего увеличилась зарплата в 2024 году

«Известия»: во многих отраслях в 2024 году зарплаты увеличились более чем на 20%
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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

По итогам 2024 года многие отрасли экономики показали рост зарплат более чем на 20%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование рекрутинговой компании get experts.

Согласно результатам работы, больше всего зарплаты выросли в логистике (в 36% компаний), ИТ (18%), строительстве (15%), производстве химического сырья (11%), автомобильном бизнесе (10%), а также в медицине и фармацевтике (2%).

Как отметили в get experts, около 45% компаний подняли зарплаты за счет увеличения окладной части, а 13% предприятий — за счет выросших премий. При этом у 41% опрошенных холдингов выросли обе части заработной платы.

16 января эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов сообщил, что зарплаты производственных рабочих, курьеров, водителей и строителей вырастут в первой половине 2025 года в России. По его словам, работники этих сфер будут получать на 20% больше.

Ранее россиянам спрогнозировали рост зарплат на 20% в 2025 году.

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