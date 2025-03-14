Российские компании стали возвращать практику квартального премирования

В России компании стали возвращать практику квартального и ежемесячного премирования. Об этом пишет РБК.

В частности, представителям среднего звена управления квартальные бонусы в 2024 году выплачивали уже 29% компаний, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 19%, пишет издание.

Кроме того, выросла доля компаний, которые выплачивают квартальные премии для топ-менеджмента, — с 22 до 29%, говорится в публикации.

Ежемесячное премирование востребовано в отношении рабочих и вспомогательного персонала. По данным РБК, ежемесячные бонусы рабочим выплачивает 53% организаций. При этом специалистам ежемесячные премии платят 32% компаний, управленцам среднего звена — 27%, а топ-менеджменту — 13%.

Опрошенные изданием эксперты подчеркнули, что возвращение практики квартального и ежемесячного премирования является следствием непредсказуемой ситуации в экономике и нехватки рабочих рук.

В конце февраля сообщалось, что в России планируется обязать работодателей прописывать в коллективных договорах и других документах компаний виды премий, размеры, а также сроки и основания их выплаты. Так сотрудники получат гарантию, что руководитель не станет произвольно сокращать им вознаграждение.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать премии россиянам, перехитрившим мошенников.