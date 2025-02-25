В России узаконят правила выплаты премий работникам

В России планируется обязать работодателей прописывать в коллективных договорах и других документах компаний виды премий, размеры, а также сроки и основания их выплаты. Так сотрудники получат гарантию, что руководитель не станет произвольно сокращать им вознаграждение. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении, о его деталях член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Парламентской газете».

В соглашениях и договорах будут прописываться все условия начисления и выплаты премий, а руководитель при этом должен будет учитывать эффективность и продолжительность работы сотрудников. Сейчас компании могут назначать премии произвольно, в зависимости от бюджета, хотя для многих это существенная часть оплаты труда, подчеркнула Бессараб. Более того, руководители могут без учета качества и количества работы сотрудников уменьшать размер премии на свое усмотрение – это предлагается исключить.

«Согласно правительственным поправкам, работодатель не имеет права объявлять снижение премии работнику более чем на 20 процентов от месячной заработной платы и только в отношении тех выплат, которые являются стимулирующими», — подчеркнула она.

Таким образом, работодатель сможет установить условия премирования конкретного сотрудника с учетом эффективности его работы и наличия взысканий. За нарушение трудовой дисциплины премию можно будет снижать по установленному правилу, благодаря чему работники будут знать, что произвольно сокращать выплату на любую сумму вознаграждения не будут.

Важность инициативы авторы документа объяснили тем, что у многих россиян премия — это значительная часть зарплаты, поэтому важно, чтобы их выплата регулировалась по закону. Это исключит такие ситуации, когда, например, сотрудника могут лишить годовой премии за опоздание на работу.

Недавнее исследование показало, что большинство российских работников предпочитают получать поощрения от компании-работодателя в виде премий и ценных подарков. Так, чаще всего опрошенные указывали, что хотели бы получать благодарности в виде выплат до 5 000 рублей.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать премии россиянам, перехитрившим мошенников.