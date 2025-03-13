Риелтор объяснил, зачем ЦБ вводит ограничения на ипотеку

Банк России вводит ограничения на ипотеку, чтобы постепенно начать снижать ключевую ставку. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Центробанк максимально ограничивает кредитование, поскольку готовится к снижению ключевой ставки. Регулятор опасается, что люди снимут деньги с депозитов, возьмут кредиты и сметут с рынка практически все. В результате цены мгновенно подскочат на 30-40%. Сейчас Центробанк пытается избежать этого», — считает эксперт.

Он добавил, что регулятор прорабатывает вопрос об источниках дохода, которые банки могут принимать во внимание.

Как сообщили в пресс-службе Центробанка, с 1 июля 2025 года взять ипотеку с первоначальным взносом меньше 20% и высокой долговой нагрузкой будет практически нереально.

В ЦБ пояснили, что это связано с тем, что регулятор собирается ввести количественные ограничения на жилищные кредиты для наиболее рискованных заемщиков. На первом этапе это коснется граждан, которые более 80% своего дохода тратят на оплату долга, и чей первоначальный взнос составляет не более 20% от стоимости жилья. Между тем в Банке не уточнили, какие именно лимиты будут установлены.

Ранее в России предрекли обрушение ипотечного рынка.