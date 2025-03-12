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ЦБ введет ограничения на выдачу ипотеки с июля

«Известия»: с 1 июля взять ипотеку со взносом ниже 20% будет почти нереально
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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

С 1 июля 2025 года взять ипотеку с первоначальным взносом меньше 20% и высокой долговой нагрузкой будет практически нереально. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

В ЦБ пояснили, что это связано с тем, что регулятор собирается ввести количественные ограничения на жилищные кредиты для наиболее рискованных заемщиков. На первом этапе это коснется заемщиков, которые более 80% своего дохода тратят на оплату долга, и чей первоначальный взнос составляет не более 20% от стоимости жилья. Между тем в ЦБ не уточнили, какие именно лимиты будут установлены.

«Значения МПЛ (макропруденциальных лимитов. — «Газета.Ru») будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков», — рассказали в пресс-службе Банка России.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с резкой критикой льготной семейной ипотеки. Она назвала эту программу неэффективной и требующей срочного пересмотра.

Матвиенко обратила внимание на диспропорции в распределении кредитов. По ее данным, около 40% льготных ипотечных займов приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Председатель Совфеда выразила обеспокоенность, что жители других регионов лишены доступного жилья в рамках этой программы. В итоге Матвиенко предложила ограничить выдачу семейной ипотеки по месту регистрации граждан.

Ранее женщина обманула десятки мужчин, притворившись их девушкой и попросив взять ипотеку.

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