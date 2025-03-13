В Минфине заявили, что ничего не знают о снятии санкций с России

Министерству финансов России ничего не известно насчет «белой книги» по снятию санкций Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

«Белую книгу» не видел», — заявил Чебесков.

О том, что Американская торговая палата (AmCham) в России готовит предложения для администрации президента Дональда Трампа о снятии антироссийских санкций с Москвы. В первую очередь, как отмечает глава AmCham Роберт Эйджи, это должно касаться сектора авиации, поставок запчастей и техподдержки самолетов.

При этом государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что заранее угрожать России санкциями на случай, если она не согласится на прекращение огня, будет неконструктивно.

Рубио также напомнил, что пока в Вашингтоне не было предпринято шагов для снятия антироссийских санкций. Госсекретарь подчеркнул, что каждая санкция продолжает действовать.

Ранее стало известно, как в Кремле встретили предложение о перемирии на Украине.