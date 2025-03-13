Депутат Аксаков считает, что ставка в ближайшее время сохранится

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на ближайшем заседании 21 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Есть, с одной стороны, факторы, которые говорят пользу повышения ключевой ставки. Инфляция, к сожалению, демонстрирует рост в последний период и, естественно, является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки. С другой стороны, курс рубля, мы видим, укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше», — считает Аксаков.

Поэтому, как считает Аксаков существует вероятность того, что ставка останется на прежнем уровне, в том числе из-за политических причин.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в феврале 2025 года достигла 10,06% в годовом выражении.

10 марта главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что ЦБ приступит к снижению ключевой ставки в конце 2025 года. К декабрю она составит 20%.

Ранее были спрогнозированы цены на бензин в апреле.